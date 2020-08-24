В Великобритании хотят легализовать эвтаназию

Эвтаназия может быть легализована в Великобритании в течение четырех лет, предсказывает депутат парламента Эндрю Митчелл. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что среди депутатов выросла соответствующая поддержка внесения изменений в закон. Митчелл, занимающийся в Консервативной партии вопросом легализации эвтаназии, привел в пример свои убеждения. «Будучи студентом и даже молодым депутатом, я был категорически против того, чтобы помогать умирать, но с годами мое мнение полностью изменилось», — отметил он.

Этому поспособствовали истории о мучениях людей с тяжелыми заболеваниями.

По прогнозу депутата, есть признаки того, что в скором времени в Британии постепенно начнется легализация эвтаназии. Предполагается, что первоначально такое право получат те, кому осталось жить не более полугода.

Однако одновременно в стране существует движение противников эвтаназии, которые указывают, что в ряде случаев она позволяет предотвратить ужасную жизнь, а не смерть — в случае легализации для одних, такое право затем могут потребовать и другие группы населения.

Несмотря на то, что в Великобритании ассистированный уход из жизни вне закона, там все большую популярность набирают клубы поклонников эвтаназии. На собраниях члены клуба, которым обычно больше 50 лет, планируют поездки в Швейцарию, Бельгию и Нидерланды, где эвтаназия разрешена, или обсуждают способы уйти из жизни, доступные на родной земле.