Министр обороны Беларуси: «18 истребителей НАТО готовятся к свержению Лукашенко»

Глава Министерства обороны Беларуси Виктор Хренин предупредил президента Александра Лукашенко об угрозе свержения силами Североатлантического альянса.

министр обороны Беларуси Виктор Хренин

По словам министра, «деструктивные силы, курируемые спецслужбами стран Запада», могут проникнуть в Беларусь «путем просачивания через западную границу». При этом действия силовиков, подчиняющихся Лукашенко, на Западе будут подавать как «геноцид белорусского народа», считает глава Минобороны Беларуси. Его слова приводил Интерфакс.

Восемнадцать истребителей F-16 готовы взлететь с расположенных в Польше аэродромов, чтобы свергнуть Лукашенко, добавил Хренин. В случае агрессии НАТО армия задействует силы быстрого развертывания для отпора врагу, отметил министр в ходе своего доклада, который транслировал телевизионный канал «Беларусь-1».

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