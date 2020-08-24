Азербайджан, в особенности Баку, всегда славился неподражаемой ресторанной культурой, великолепием и разнообразием национальных блюд, специфическим шармом обслуживания, а также щедрыми порциями, которыми угощали многочисленных гостей.

На постсоветском пространстве ходили легенды об азербайджанских кафе и ресторанах. Во многом ресторанная культура и негласные правила ведения данного вида бизнеса перекочевали и в современный Азербайджан. Ресторанный бизнес всегда был популярен и востребован в стране, поэтому рынок сферы общественного питания рос буквально на дрожжах. До недавнего времени в Баку и регионах один за другим открывались новые рестораны, которые поражали жителей столицы и туристов своим интерьером и кухней.

Однако с появлением в Стране Огней коронавируса COVID-19 объекты общественного питания оказались в зоне риска.

Вызванный пандемией коронавируса и, как следствие, экономическим спадом кризис больнее всего ударил именно по ресторанному бизнесу, который оказался в авангарде отраслей, принявших на себя удар эпидемии.

Несколько месяцев назад Оперативным штабом (ОШ) при Кабинете министров Азербайджана было принято решение о временном приостановлении деятельности объектов общепита.

Решение было принято в целях борьбы с распространением коронавируса. Однако в связи с благоприятной динамикой заболеваемости COVID-19 и необходимостью возвращения к экономической активности ОШ был утвержден новый пакет мер, направленных на ослабление строгого карантинного режима в стране. В том числе было решено с 18 августа допустить деятельность некоторых отраслей торговли и услуг, в числе которых и сфера общественного питания.

Деятельность кафе и ресторанов была восстановлена, но с условием соблюдения следующего ряда правил:

1. В рамках послаблений объектам общественного питания разрешается оказание услуг посетителям на открытом воздухе;

2. Режим работы установлен с 09:00 до 22:00;

3. Курение кальяна строго запрещено;

4. В залах общественного питания расстояние между столами должно составлять не менее двух метров, а между стульями за столом - один метр;

5. За одним столом могут находиться не более 6 человек;

6. В местах общественного питания необходимо вдвое сократить количество клиентов и вдвое увеличить пространство для каждого человека;

7. В заведениях обязательно должны проводиться дезинфекционные работы;

8. В обязательном порядке должны быть предоставлены средства гигиены и дезинфекции, горячая и холодная вода;

9. Рабочий персонал должен строго соблюдать правила личной гигиены, быть обеспечен чистой одеждой для работы;

10. В залах для приема пищи, в других комнатах и на открытых участках запрещается пользование вентиляторами.

Тем не менее, история показала, что правила, установленные правительством, и интересы, которыми руководствуются предприниматели, нередко расходятся, так как владельцы некоторых объектов общественного питания в силу различных причин нарушают правила.

Но есть и хорошие новости.

Как известно, Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана, в том числе совместно с другими структурами, проводит мониторинг соблюдения установленных правил и требований в субъектах предпринимательства. Так вот, данные последнего отчета говорят о том, что значительная часть нарушений приходилась именно на первые дни после открытия объектов общественного питания. К тому же в большинстве случаев причиной тому послужила неверная трактовка предпринимателями установленных правил и требований. Но в результате профилактических бесед и детальных разъяснений правил, проведенных представителями мониторинговой группы, ситуация улучшилась. Владельцы и посетители кафе и ресторанов начали с пониманием относиться к новым правилам. Указанные налоговой службой статистические данные по мониторингу показывают, что общественность постепенно адаптируется к новым требованиям. А призывы госструктур строго соблюдать правила противоэпидемического режима, карантина и санитарной гигиены не остаются без ответа и поддерживаются представителями как отечественного бизнеса, так и гражданами в целом.

Одним из частых нарушений можно назвать рассадку гостей в кафе и ресторанах. К примеру, владельцы некоторых заведений часто игнорируют правило о социальной дистанции между посетителями, сидящими за одним столом. Согласно постановлению Кабинета министров, за одним столом могут находиться не более 6 человек, при этом расстояние между ними должно составлять не менее 1 метра. Но, к сожалению, владельцы некоторых заведений придерживаются только первой части правила и с завидным упорством продолжают рассаживать гостей по 6 человек за стол, рассчитанный именно на 6 человек, где физически невозможно соблюсти дистанцию между стульями в 1 метр. Отметим, что для рассадки 6 человек можно воспользоваться, например, большими комьюнити-столами или соединить несколько столов. Помимо прочего, зафиксированы случаи, когда к семейным (и не только) парам, в целях экономии нескольких сантиметров, персонал обращается с вопросом, на одной ли жилплощади они проживают, несмотря даже на то, что это не освобождает от ответственности при нарушении установленных правил. Подобные действия противоречат не только установленным соответствующими структурами правилам, но и правилам этики и морали. Примеров, когда владельцы или управляющие заведениями идут на различные ухищрения, рискуя здоровьем и жизнью соотечественников, немало. Хотя для того, чтобы наладить полноценную работу ресторана, вполне достаточно креативного подхода к делу. К тому же никто не запрещает использовать опыт развитых стран.

К примеру, среди новшеств, широко используемых в европейских заведениях общественного питания, - замена бумажного меню QR-кодом, перейдя по которому, посетитель может ознакомиться с меню в электронном виде и совершить оплату заказа через мобильное приложение.