Нашим ресторанам не хватает КОРОНАтворчества вкусно, но без вкуса
Азербайджан, в особенности Баку, всегда славился неподражаемой ресторанной культурой, великолепием и разнообразием национальных блюд, специфическим шармом обслуживания, а также щедрыми порциями, которыми угощали многочисленных гостей.
На постсоветском пространстве ходили легенды об азербайджанских кафе и ресторанах. Во многом ресторанная культура и негласные правила ведения данного вида бизнеса перекочевали и в современный Азербайджан. Ресторанный бизнес всегда был популярен и востребован в стране, поэтому рынок сферы общественного питания рос буквально на дрожжах. До недавнего времени в Баку и регионах один за другим открывались новые рестораны, которые поражали жителей столицы и туристов своим интерьером и кухней.
Однако с появлением в Стране Огней коронавируса COVID-19 объекты общественного питания оказались в зоне риска.
Вызванный пандемией коронавируса и, как следствие, экономическим спадом кризис больнее всего ударил именно по ресторанному бизнесу, который оказался в авангарде отраслей, принявших на себя удар эпидемии.
Несколько месяцев назад Оперативным штабом (ОШ) при Кабинете министров Азербайджана было принято решение о временном приостановлении деятельности объектов общепита.
Решение было принято в целях борьбы с распространением коронавируса. Однако в связи с благоприятной динамикой заболеваемости COVID-19 и необходимостью возвращения к экономической активности ОШ был утвержден новый пакет мер, направленных на ослабление строгого карантинного режима в стране. В том числе было решено с 18 августа допустить деятельность некоторых отраслей торговли и услуг, в числе которых и сфера общественного питания.
Деятельность кафе и ресторанов была восстановлена, но с условием соблюдения следующего ряда правил:
1. В рамках послаблений объектам общественного питания разрешается оказание услуг посетителям на открытом воздухе;
2. Режим работы установлен с 09:00 до 22:00;
3. Курение кальяна строго запрещено;
4. В залах общественного питания расстояние между столами должно составлять не менее двух метров, а между стульями за столом - один метр;
5. За одним столом могут находиться не более 6 человек;
6. В местах общественного питания необходимо вдвое сократить количество клиентов и вдвое увеличить пространство для каждого человека;
7. В заведениях обязательно должны проводиться дезинфекционные работы;
8. В обязательном порядке должны быть предоставлены средства гигиены и дезинфекции, горячая и холодная вода;
9. Рабочий персонал должен строго соблюдать правила личной гигиены, быть обеспечен чистой одеждой для работы;
10. В залах для приема пищи, в других комнатах и на открытых участках запрещается пользование вентиляторами.
Тем не менее, история показала, что правила, установленные правительством, и интересы, которыми руководствуются предприниматели, нередко расходятся, так как владельцы некоторых объектов общественного питания в силу различных причин нарушают правила.
Но есть и хорошие новости.
Как известно, Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана, в том числе совместно с другими структурами, проводит мониторинг соблюдения установленных правил и требований в субъектах предпринимательства. Так вот, данные последнего отчета говорят о том, что значительная часть нарушений приходилась именно на первые дни после открытия объектов общественного питания. К тому же в большинстве случаев причиной тому послужила неверная трактовка предпринимателями установленных правил и требований. Но в результате профилактических бесед и детальных разъяснений правил, проведенных представителями мониторинговой группы, ситуация улучшилась. Владельцы и посетители кафе и ресторанов начали с пониманием относиться к новым правилам. Указанные налоговой службой статистические данные по мониторингу показывают, что общественность постепенно адаптируется к новым требованиям. А призывы госструктур строго соблюдать правила противоэпидемического режима, карантина и санитарной гигиены не остаются без ответа и поддерживаются представителями как отечественного бизнеса, так и гражданами в целом.
Одним из частых нарушений можно назвать рассадку гостей в кафе и ресторанах. К примеру, владельцы некоторых заведений часто игнорируют правило о социальной дистанции между посетителями, сидящими за одним столом. Согласно постановлению Кабинета министров, за одним столом могут находиться не более 6 человек, при этом расстояние между ними должно составлять не менее 1 метра. Но, к сожалению, владельцы некоторых заведений придерживаются только первой части правила и с завидным упорством продолжают рассаживать гостей по 6 человек за стол, рассчитанный именно на 6 человек, где физически невозможно соблюсти дистанцию между стульями в 1 метр. Отметим, что для рассадки 6 человек можно воспользоваться, например, большими комьюнити-столами или соединить несколько столов. Помимо прочего, зафиксированы случаи, когда к семейным (и не только) парам, в целях экономии нескольких сантиметров, персонал обращается с вопросом, на одной ли жилплощади они проживают, несмотря даже на то, что это не освобождает от ответственности при нарушении установленных правил. Подобные действия противоречат не только установленным соответствующими структурами правилам, но и правилам этики и морали. Примеров, когда владельцы или управляющие заведениями идут на различные ухищрения, рискуя здоровьем и жизнью соотечественников, немало. Хотя для того, чтобы наладить полноценную работу ресторана, вполне достаточно креативного подхода к делу. К тому же никто не запрещает использовать опыт развитых стран.
К примеру, среди новшеств, широко используемых в европейских заведениях общественного питания, - замена бумажного меню QR-кодом, перейдя по которому, посетитель может ознакомиться с меню в электронном виде и совершить оплату заказа через мобильное приложение.
В одном из ресторанов Парижа, например, используют специальные пластиковые абажуры, защищающие посетителей во время трапезы.
Рестораторы из Амстердама пошли еще дальше и создали индивидуальные «теплицы», которые помогают сохранить безопасную дистанцию между клиентами.
Кстати, чтобы обеспечить необходимую дистанцию между посетителями, в некоторых ресторанах владельцы сажают за столы плюшевые игрушки или манекены.
А владельцы ряда ресторанов в Риме принимают посетителей за столиками, разделенными защитными экранами.
Другими словами, предпринимателям, вместо того чтобы поддерживать укоренившееся в общественном сознании мнение о том, что все социальные проблемы должны решаться исключительно государством, необходимо самим принять участие в их разрешении и проявить чуточку творчества.
Между тем для полноты картины необходимо рассмотреть и меры по борьбе с распространением коронавируса, предпринятые правительствами европейских стран. В представленном ниже контексте меры, предпринятые руководством Азербайджана, можно уверенно считать самыми либеральными. Например, в той же братской Турции штраф за неиспользование масок в супермаркетах, торговых центрах, ресторанах и кафе составляет 900 турецких лир (223 маната).
В Германии за нарушение правил карантинной изоляции наказания коррелируются от драконовских денежных штрафов до тюремного заключения. К примеру, владельцам кафе, ресторанов и баров за нарушение карантинного режима придется заплатить от двух с половиной до пяти тысяч евро за каждого клиента и за себя.
Власти северной итальянской области Ломбардия установили сумму штрафа за нарушение введенных в связи с распространением коронавируса карантинных мер до 5 тысяч евро.
Испанцы к разработке пакета штрафов для нарушителей карантинной дисциплины также подошли основательно. Человеку, нарушившему правила карантина, грозит штраф от 100 до 600 тысяч евро. Отдельной строкой прописана возможность для нарушителей провести полгода жизни за решеткой.
Во Франции штрафы колеблются от 135 до 3 700 евро, и плюс к этому нарушителю могут выписать шестимесячное пребывание за решеткой. В Бельгии штрафы за нарушения варьируются от 200 до 4 000 евро.
В Канаде за несоблюдение карантина максимальный штраф может составить 750 000 долларов. К штрафу могут добавить и до шести месяцев тюремного заключения. А тем, кто подвергает риску других, может грозить штраф до 1 млн долларов и трех лет тюрьмы.
Сравнивая приведенную выше информацию, несложно увидеть, что штрафы, предусмотренные за нарушение карантинного режима в Азербайджане, куда более мягкие и гуманные. Однако гражданам не следует этим злоупотреблять. Возвращение к привычному образу жизни возможно только при условии соблюдения безопасной дистанции и других санитарных требований, так как пандемия не закончится в ближайшее время.