Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо вышел на свободу. Об этом сообщает BBC News.

Роналдиньо и его брата Роберто освободили из-под домашнего ареста в одном из парагвайских отелей, куда их перевели из местной тюрьмы в апреле 2020 года. Теперь они должны выплатить 200 тысяч долларов на двоих в качестве компенсации расходов. Кроме того, братьям разрешили вернуться в Бразилию.

Напомним, Роналдиньо и его брата арестовали в начале марта этого года за использование поддельных паспортов при въезде в Парагвай.

Роналдиньо выступал за «Пари Сен-Жермен», «Барселону», «Милан», «Фламенго» и «Атлетико Минейро», а также стал победителем чемпионата мира 2002 года.