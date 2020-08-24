Однако все кардинально изменилось с обретением Азербайджаном независимости. Заброшенный промышленный комплекс стал площадкой для создания новых уникальных возможностей. Одним из значимых экономических направлений уже суверенного Азербайджана, наряду с признанной маркой нефти Azeri Light, стало создание и продвижение на мировых рынках продукции ненефтяного сектора.

Развал Советского Союза и, как следствие, сопутствующие этому политические и экономические процессы негативно отразились и на производственном секторе бывших союзных республик. Азербайджан в этом плане не стал исключением.

Фактически СХПП является специализированной площадкой для выпуска на основе современного оборудования конкурентоспособной продукции не только для местного рынка, но и его экспорта в зарубежные страны. Действующему при Министерстве экономики АР парку оказывается всесторонняя поддержка со стороны государства. За счет государственных средств в промышленной зоне создана современная, отвечающая международным стандартам инфраструктура. Помимо прочего, резиденты промышленных парков освобождаются от уплаты подоходного налога, налога на землю, налога на имущество, уплаты НДС при импорте техники, установок и технологического оборудования, ввозимых для производственных целей, сроком на 10 лет и таможенных пошлин сроком на 7 лет.

Основная цель создания СХПП заключается в ускорении экономического развития, расширении инновационного и высокотехнологичного производства, повышении конкурентоспособности по сравнению с другими странами - лидерами в развитии инновационной промышленности и стимулировании развития ненефтяного сектора. Также благодаря предоставленным парком возможностям предприятия могут оперативно реагировать на изменяющуюся конъюнктуру рынка.

Так, накануне резидент Сумгаитского химического промышленного парка ООО "Азертехнолайн" по заказу Российской Федерации приступило к производству нового вида продукции - чугунных дождеприемных решеток.

Отметим, что начавшее производственную деятельность в 2013 году ООО "Азертехнолайн" является первым резидентом СХПП. В настоящее время в производственном парке введены в эксплуатацию три завода "Азертехнолайн" — это завод стальных труб, завод полиэтиленовых изделий и завод технического оборудования. На сегодняшний день предприятиями произведено продукции на сумму более 383 млн манатов, экспортировано продукции на сумму более 95 млн манатов.

Сумгаитский химический промышленный парк, являясь уникальным проектом регионального уровня, специализируется в различных областях производства и полностью удовлетворяет спрос на внутреннем рынке. Также СХПП имеет достаточно большой потенциал стать крупным игроком на внешнем рынке. Будучи крупномасштабным проектом инновационного промышленного строительства в Азербайджане, СХПП предлагает инвесторам самые благоприятные условия работы. На сегодняшний день 23 предприятия с общим объемом инвестиций в 3,1 млрд долларов США имеют статус резидента СХПП. На данном этапе сумма инвестиций, вложенных резидентами, составляет 2.9 млрд долларов США. Еще более 245 млн долларов США предполагается вложить на следующем этапе. Предприятиями СХПП реализовано продукции на сумму более 1.9 млрд манатов, из которых более 0.61 млрд манатов приходится на долю экспорта.

И самое главное то, что СХПП обеспечил постоянной работой более 5 500 человек и планирует в будущем увеличить количество сотрудников до 6 000.