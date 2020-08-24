Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщает АзерТАдж.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Азербайджан, где примет участие в церемонии открытия конкурса "Кубок моря" Армейских международных игр, сообщили журналистам во вторник в Минобороны России.

По информации военного ведомства, российский министр встретится с главой Минобороны Азербайджана Закиром Гасановым и будет принят президентом Ильхамом Алиевым.