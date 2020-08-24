Минздрав России о повторном заражении коронавирусом
Повторное заражение новым коронавирусом возможно, но это крайне редкие случаи. Как объяснил главный инфекционист Минздрава РФ профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов, повторное заражение возможно в силу индивидуальных особенностей иммунной системы человека.
«При ослабленном иммунитете возможна недостаточная выработка антител у переболевшего», — цитирует Интерфакс объяснение Чуланова.
Напомним, 24 августа глава Тувы Шолбан Кара-Оол сообщил, что заразился коронавирусом во второй раз. О его первой госпитализации стало известно в конце мая. 4 июня сообщалось, что он уже вылечился. После повторного заражения его решили дообследовать в Москве.
Также 24 августа The New York Times написала, что ученые Университета Гонконга подтвердили первый случай повторного заражения COVID-19. Там 33-летний здоровый мужчина заразился спустя четыре с половиной месяца после первого заражения. Второй раз он заболел после поездки в Испанию. Генетический анализ показал, что речь идет о разных модификациях коронавируса.