Минэкологии о массовой вырубке деревьев в Баку

Сотрудниками Госслужбы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов расследована информация о том, что вчера ночью на проспекте Нобеля, 189 в Хатаинском районе Баку были вырублены деревья. Об этом сообщила журналистам глава пресс-службы министерства Ирада Ибрагимова.

Она отметила, что при осмотре выяснилось, что на огороженной территории в 0,2 гектара экскаватором вырублено около 30 деревьев и кустарников, которые были вывезены с территории автомобилями с госномерами 90-JX-379 и 99-LJ-581: «Сотрудники министерства остановили проводимые работы. Расследование с установлением виновных и принятием в отношении них предусмотренных законом мер продолжается».

Ибрагимова поблагодарила чутко относящихся к зеленым насаждениям и их защите представителей общественности и медиа, проинформировавших министерство об этом вопиющем факте.