Кремль о версии немецких врачей об отравлении Навального

По его словам, факт пониженной холинэстеразы был установлен российскими медиками в первые часы в больнице в Омске, и атропин, о котором сейчас говорят и который применяют немецкие медики, начали вводить в первый час пребывания пациента в реанимации, сообщает РИА Новости.

Однако причину понижения уровня холинэстеразы установить пока не удается, анализы не показывают конкретное вещество.

"Таким образом, вы, наверное, здесь сами отчетливо сможете проследить, сама аналитика медицинская абсолютно совпадает и у наших докторов, и у немецких, но выводы разнятся", - сказал Песков.

В минувший четверг Алексей Навальный был госпитализирован в реанимацию, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что его отравили. В больнице говорили, что ядов в крови или в моче Навального не нашли. Российские медики назвали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу Навального перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite. Накануне в Charite заявили, что проведенная немецкими врачами диагностика Навального указывает на отравление веществом группы "холинэстеразы", конкретное вещество, которое вызвало отравление, неизвестно, ведется еще один обширный анализ. В немецкой клинике также рассказали, что Навального лечат препаратом атропин в соответствии с диагнозом, он остается в искусственной коме, его состояние "серьезное", но острой угрозы жизни нет.