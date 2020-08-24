Юлию Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, у которой на прошлой неделе диагностировали коронавирус COVID-19, находится в стабильно тяжелом состоянии. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.



Утверждается, что у Юлии Тимошенко высокая температура, которая не опускается ниже 39. "В то же время, дочь Тимошенко – Евгения и зять – Артур Чечеткин, переносят болезнь в легкой форме", – пишет украинское издание.

23 августа стало известно о болезни Юлии Тимошенко. Ее пресс-секретарь Марина Сорока заявила, что состояние политика оценивается как тяжелое.