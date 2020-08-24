Руслан Алиханов стал исполнительным директором Азербайджанского Госхолдинга
Сегодня состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга, сообщили haqqin.az в АИХ.
В соответствии с Уставом Азербайджанского инвестиционного холдинга, по представлению председателя правления Метина Эйнуллаева Наблюдательный совет принял решение о назначении Ровшана Наджафа, Азера Мурсагулова и Руслана Алиханова членами правления холдинга.
Руслан Алиханов также назначен на должность главного исполнительного директора Азербайджанского инвестиционного холдинга.
Отметим, что Руслан Алиханов работал в международной компании Boston Consulting Group (BCG), специализирующейся на управленческом консалтинге.
В период с 2013 по 2014 год Руслан Алиханов занимал должность президента и генерального директора компании FESCO, одной из крупнейших частных транспортных компаний в Центральной и Восточной Европе.
До прихода в Группу FESCO Руслан Алиханов с 2001 года был партнером McKinsey & Co, где руководил российской практикой по вопросам стратегии и корпоративных финансов, а также восточноевропейской практикой по управлению компаниями.
С 1996 по 1998 год Р.Алиханов занимал пост руководителя проектов во Всемирном банке, в 2000-2001 годах работал в компании Dell.