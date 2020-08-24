Гурбан Гурбанов о втором матче «Карабаха» в Лиге чемпионов

«Это будет очень важная игра, - говорит Гурбан Гурбанов. - Нужно быть очень внимательными, так как нас ждет всего одна игра. У «Шерифа» хорошая команда, опытная. Верю, что завтра сделаем все для достижения результата.

Говорят, что «Шериф» ослаб? Такие разговоры всегда бывают. Но я думаю, что у обеих команд хороший состав и большой опыт. Да, мы дважды с ними играли и прошли, но я не придаю этому значения. Будет очень сложно. Порой прогнозы не сбываются.

Доволен ли я качеством газона Республиканского стадиона, с которым были проблемы? Надеюсь, что травяное покрытие будет неплохим. Во всяком случае должно быть лучше, чем было.

Насколько готов Абделла Зубир? Его КПД высок. Он приносит команде большую пользу. Но сложно после такого перерыва рассчитывать на оптимальную форму. Думаю, что в матче с «Шерифом» Зубир будет выглядеть лучше, чем в игре 1-го раунда против «Силекса».

Как на команде сказывается отсутствие Рашада Садыхова? Конечно, его уход ощущает не только «Карабах», но и весь азербайджанский футбол. Он был лидером команды, помогал мне.

Могу ли я сравнить с Рашадом нашего новичка Кевина Медину? Это разные игроки. У каждого свой стиль. Медина пока не полностью адаптировался. Но он усилил нашу оборону.

Махир Эмрели? Сегодня я доволен игрой Махира. У него такой возраст, что он должен с каждым годом прогрессировать. Надеюсь, что он еще прибавит.

Новые трансферы? Думаю, что будет новый трансфер к следующему матчу в еврокубках. Это будет футболист для игры в середине поля».