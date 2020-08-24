ВОЗ о повторных заражениях коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения не исключает новые случаи повторного заражения COVID-19, но на данный момент это единичные ситуации, заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

"У нас время от времени были сообщения о том, что люди получали негативный тест, а потом позитивный тест. И до нынешнего случая было неясно, действительно ли люди повторно заражались, либо это были проблемы с тестированием. Но важно отметить, что таких случаев было очень и очень мало. И это один случай на более чем 23 миллиона. Вероятно, мы увидим еще подобные случаи, но они не будут регулярными", - сказала она, комментируя случай повторного заражения в Гонконге.

По ее словам, этот случай крайне важен для понимания того, как вырабатывается иммунитет, сколько длится и как на него будет влиять вакцина. Харрис подчеркнула, что ВОЗ рассчитывает, что вакцины от COVID-19 приведут к более устойчивому иммунитету к вирусу, чем естественный иммунитет.