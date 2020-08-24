Красный Крест начал переговоры в связи с пленным армянским диверсантом

Международный Комитет Красного Креста (МККК) начал переговоры с армянским диверсантом, взятым в плен. Об этом сегодня сказала журналистам глава отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова.

«МККК на связи по этому вопросу с компетентными структурами обеих сторон. В соответствии со своим мандатом Комитет навещает лиц, задержанных в результате конфликта, проверяет обращение с ними и условия их содержания, а также помогает им поддерживать связь со своими семьями», - сказала Гусейнова.

Отметим, что около 05:45 23 августа диверсионно-разведывательная группа вооруженных сил Армении предприняла попытку совершить провокацию в направлении Геранбойского района фронта.

В результате решительных действий подразделений азербайджанской армии, дислоцированных в этом направлении, противник, неся потери, был вынужден отступить.

Во ходе боя командир армянской диверсионной группы, по данным первичного допроса, старший лейтенант Гурген Алавердян был взят в плен.