Уровень воды в Куре повысился

В результате проливных дождей, шедших в последние дни в северных и северо-западных регионах Азербайджана, повысился уровень воды в реке Кура. Об этом сегодня сказал журналистам представитель ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» Гулу Керимов.

По его словам, в этих регионах прошли селевые потоки, влившиеся в Куру: «Как известно, в последнее время на участках реки, проходящих через Нефтчалинский и Сальянский районы, наблюдалось падение уровня воды, в Нефтчале, вдобавок, морская вода попала в устье реки и смешалась с пресной. Но дожди, шедшие последние дни, повысили уровень воды в реке. Через реки Тюрьянчай и Гёкчай, протекающие по территории Габалы и Агдаша, после проливных дождей прошли селевые потоки. Эти реки впадают в Куру, и по полученной вчера информации, вода в реке пополнилась».

Керимов добавил, что повышению уровня воды способствовало и то, что во время дождей не работали насосные станции: «Из-за дождей насосные станции временно не работали, что тоже способствовало повышению уровня воды в реке в Нефтчалинском и Сальянском районах».

Напомним, что haqqin.az ранее писал об экологической катастрофе на реке Кура: в июле этого года воды Каспия затопили речную долину и продвигались по руслу реки. Морская вода смешалась с речной на протяжении 60 километров.