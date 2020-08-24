Что обещают синоптики на завтра

Температура воздуха на Апшероне ночью составит 17-20, днем 25-28 градусов тепла, в Баку ночью 17-19, днем 26-28 градусов тепла.

Завтра, 26 августа, в Баку и на Апшеронском полуострове преимущественно без осадков. Прогнозируется умеренный южный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Атмосферное давление - 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-80 процентов, днем 40-45 процентов.

На пляжах Апшеронского полуострова будет дуть умеренный южный ветер. Температура морской воды составит 22-24 градуса тепла.

26 августа в районах Азербайджана также в основном без осадков. Будет дуть восточный ветер, местами с усилением. Температура воздуха составит ночью 15-18, днем 25-30, в горах ночью 5-10, днем 13-18 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 26-27 августа на Апшероне ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.