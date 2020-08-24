Евгений Бай, спецкорр. haqqin.az, Вашингтон 14:50

Президент Трамп готовит свой ответ демократам. Произойдет это на конвенции республиканцев, которая открылась в понедельник, 24 августа, в городе Шарлотта, что в штате Северная Каролина. Однопартийцы уже утвердили его кандидатом в президенты, и он, как и полагается, позднее выступит с благодарственной речью.

Задача перед Трампом стоит непростая. Ему нужно «дотянуться»до уровня конвенции демократов, которая прошла за неделю до этого и была всеми, даже их противниками, признана как весьма успешная. Джо Байден смог выступить с логически неплохо построенной речью и, вопреки предсказаниям Трампа, ни разу не сбился. Но главное – его поддержал целый хор политических тяжеловесов в лице бывших президентов Билла Клинтона, Барака Обамы и примкнувших к ним ренегатов, перебежчиков из противоположного лагеря - бывшего госсекретаря Колина Пауэлла, экс-советника Трампа Джона Болтона и других. В списках ораторов у Трампа нет ни одного бывшего президента США, ни одного политика первого ряда. Ни считать же таковыми бывшего представителя США в ООН Никки Хейли или лидера республиканского меньшинства в палате представителей Конгресса Кевина МакКарти. Джордж Буш-младший конвенцию проигнорировал, так же как и Митт Ромни - единственный сенатор, который косвенно выступил на слушаниях в сенате за начало процедуры импичмента Трампу. Кроме того, многие другие сенаторы-республиканцы не смогли приехать в Шарлотту из-за слишком плотного графика, связанного с их собственными кампаниями по переизбранию в ноябре этого года. В отсутствие политических авторитетов Трамп будет довольствоваться поддержкой лиц, имена которых прозвучали недавно в медийном пространстве. Среди них пара белых американцев – Марк и Патришия МакКлоски из города Сент-Луис, которые вышли на охрану своего дома с оружием в руках, защищаясь от собравшейся у порога толпы темнокожих. И уж совсем экзотичным выбором помощников Трампа в числе спикеров стала некая Элис Джонсон, которая была обвинена за торговлю наркотиками и отмывание денег. Трамп лично смягчил ей наказание после того, как с просьбой об этом к нему обратилась телезвезда и модель Ким Кардашьян.

Но главная поддержка кандидата будет, разумеется, исходить от близких людей. Ожидается, что представлять его нации в качестве кандидата на выборах будет дочь Иванка. Но и среди родственников президента есть и те, кто в самый неподходящий момент воткнул ему нож в спину. За несколько дней до открытия конвенции Мэриэнн Трамп-Берри, 83-летняя сестра Дональда Трампа, заявила, что ее брат – жестокий беспринципный человек, которому нельзя доверять. А как до этого как уже сообщалось, племянница президента Мэри Трамп, дипломированный психолог, поделилась своими воспоминаниями о дяде в своей книге, которая побила все рекорды продаж. В ней она говорит о хозяине Белого дома как о человеке, который всегда демонстрировал готовность обманывать и изводить окружающих в собственных интересах. Минувшая неделя была во всех отношениях трудной для Трампа. Только в страшном сне он мог увидеть, как заковывают в наручники Стивена Бэннона. Его, главного стратега успешной для республиканцев президентской кампании 2016 года, обвинили в банальном воровстве государственных денег. И все эти неприятности накладываются на пандемию коронавируса, которая не хочет отступать и уносит каждый день сотни жизней американцев, и начавшую вновь расти после небольшого перерыва безработицу. Чем может Трамп расположить к себе нацию на конвенции? Как сообщает издание Politico, его перформанс на форуме готовят те же самые продюсеры, которые дирижировали реалити-шоу Трампа, тогда еще не президента Америки, под названием «Кандидат». И оно предполагает некоторые сюрпризы, в частности, появление главного шоумена в самый неожиданный момент. Трамп до последней минуты не сообщал о своих планах. Известно, однако, что попытается подать себя иначе, чем это сделал на своем форуме Байден. Например, он сам приедет на конвенцию в ее первый вечер, но потом вернется в Вашингтон и в последний, четвертый вечер съезда выступит с речью уже в Белом доме. Последнее, кстати, заранее подвергается критике либеральной общественностью, которая говорит: выборы - одно, а выполнение функций главы государства - другое, и их нельзя смешивать. Также критикуют и госсекретаря Майкла Помпео, который прервет свою зарубежную поездку и посетит конвенцию. Критики республиканцев спрашивают - будет ли ему оплачен этот вояж за счет налогоплательщиков?