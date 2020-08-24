Сиявуш Новрузов умолк
Депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов ответил на вопрос News24.az о том, как сейчас обстоят его дела.
«Я не очень хорошо себя чувствую. Не хочу давать комментарии журналистам», - сказал он и выключил мобильный телефон.
Сегодня партия «Ени Азербайджан» приняла отставку С.Новрузова с поста заместителя исполнительного секретаря партии. Ранее ему был объявлен выговор за участие в свадьбе внучки президента Национальной академии наук (НАНА) Рамиза Мехтиева.
Имя С.Новрузова исключено из списка сотрудников отдела исполнительного секретариата на сайте партии и осталось только в перечне членов правления.