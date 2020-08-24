В Армении будет создано ополчение

Минобороны Армении заявило о создании ополчения, сообщила на своей странице Facebook пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян.

Как отмечается в проекте закона, ополчение – это система добровольного участия граждан в военной обороне Армении во время вооруженного нападения или военных действий.

«Среди целей ополчения – содействие в защите Армении (территории, населения, инфраструктур) от диверсионных, террористических, разведывательных действий противника, а также помощь в осуществлении жизнедеятельности органов местного самоуправления.

Ополчение может быть задействовано при обороне границ или опасных участков линии соприкосновения с противником, борьбе с диверсионными или разведывательными группами, защите объектов специального или особо важного значения, путей сообщения войск или населения, организации гражданской обороны.

Ополчение будет действовать на территориальной основе, согласно административному делению. Оно будет состоять из войсковых соединений, делящихся на бригады и батальоны», - говорится в сообщении.