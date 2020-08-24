Дипломатические источники haqqin.az о секретном пакте Алиева и Саргсяна главная тема
Накануне секретарь Совбеза оккупационного режима в Карабахе Самвел Бабаян выступил с неожиданным и сенсационным заявлением. В заявлении одного из главных лидеров карабахского клана, чьи интересы когда-то схлестнулись с субкланом Кочаряна-Саргсяна, после чего «армянский герой войны» провел за решеткой долгие годы, привлекают внимание два важных утверждения.
Первое - звонок президента Ильхама Алиева в Москву сразу же после молниеносного успешного штурма азербайджанских войсковых подразделений, с легкостью прорвавших мифическую линию обороны Сейрана Оганяна. С.Бабаян утверждает, что И.Алиев открыто заявил Кремлю об отказе покинуть освобожденные участки оккупированных территорий.
Второе - подготовка секретного пакта между Арменией и Азербайджаном об освобождении пяти оккупированных районов в буферной зоне, соединяющей Карабах с Азербайджаном. Бабаян утверждает, что, согласно засекреченному тексту проекта соглашения, Армения взяла на себя обязательство деоккупации и демилитаризации пяти районов низменного Карабаха.
Второе утверждение Самвела Бабаяна априори не вызывает сомнений, ибо еще после сочинских переговоров Алиева с Саргсяном при посредничестве Владимира Путина haqqin.az со ссылкой на информированные источники, близкие Кремлю, писал о консолидированной позиции на переговорах руководителей Азербайджана и России, призвавших главу Армении начать процесс освобождения низменного Карабаха. Спустя несколько месяцев после завершения очередного раунда переговоров в 2015 году известные прокремлевские эксперты в своих частых выступлениях и комментариях, предвосхищая подписание мирного соглашения, стали говорить о деоккупации пяти районов как о решенном деле. Сразу же по завершении апрельской войны всплыл и пресловутый план Лаврова. Глава внешнеполитического ведомства России направился с миссией в Ереван, а затем в Баку, открыто заявив о конкретном соглашении, предусматривающем освобождение именно пяти районов.
Таким образом, вплоть до армянской революции любви и смены власти в Ереване как посредники, так и влиятельное экспертное сообщество не оставляли место сомнениям в достижении консенсуса в этом важном вопросе карабахского урегулирования, подкрепленного Мадридскими принципами, разработанными и принятыми Минской группой ОБСЕ и сторонами конфликта.
Однако после резонансного заявления С.Бабаяна haqqin.az обратился к информированным дипломатическим источникам с просьбой пролить свет на утверждения секретаря Совбеза, которые могут обусловить новый переломный момент в переговорном процессе.
Дипломатические источники подтвердили информацию Самвела Бабаяна, более того, дополнив не менее сенсационными деталями. Действительно, на переговорах Алиева с Саргсяном обсуждался конкретный проект соглашения, согласно которому на первом этапе Армения брала на себя обязательство освобождения пяти районов. Вслед за этим через пять лет предполагалась деоккупация Кельбаджарского и Лачинского районов. После апрельских боев, 20 июня 2016 года во время многочасовых переговоров Алиев и Саргсян при посредничестве Путина попунктно обсудили готовый текст соглашения.
Перерождение Саргсяна из покладистого миротворца в бескомпромиссного ястреба, претендующего на роль большего григорианца, чем сам католикос, вызывает недоумение, поскольку со времен правления лидеров карабахского клана, начиная с участия Роберта Кочаряна в переговорах с президентами Азербайджана, обсуждался именно поэтапный вариант урегулирования, вытекающий из одобренных обеими сторонами Мадридских принципов Минской группы, утверждающих безусловный вывод оккупационных войск.
Нелишне будет отметить и взятое Арменией обязательство по возвращению на места постоянного проживания выдворенного азербайджанского населения, в частности, в нагорную часть Карабаха.
Для азербайджанской стороны нет ничего удивительного и парадоксального в заявлении Самвела Бабаяна – ведь правительство Азербайджана неоднократно заявляло, что переговоры ведутся именно на основе утвержденных Мадридских принципов.
Дипломатические источники haqqin.az подтвердили и правдивость утверждения Самвела Бабаяна о переговорах Ильхама Алиева с Кремлем. Азербайджанский президент действительно отказался возвращать освобожденные участки, но при этом принял предложение о перемирии.
Но подобная принципиальность президента И.Алиева отвечает духу его политической философии и бескомпромиссной позиции на переговорах. Ильхам Алиев, в отличие от Саргсяна или Кочаряна, проявлял искренность в отношении своего народа, будучи выразителем азербайджанского общественного мнения. Видимо, поэтому, в отличие от свергнутой хунты карабахских полевых командиров, И.Алиев все еще пользуется вотумом народного доверия, находясь на вершине политического Олимпа…