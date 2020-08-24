Накануне секретарь Совбеза оккупационного режима в Карабах е Самвел Бабаян выступил с неожиданным и сенсационным заявлением. В заявлении одного из главных лидеров карабах ского клана, чьи интересы когда-то схлестнулись с субкланом Кочаряна-Саргсяна, после чего «армянский герой войны» провел за решеткой долгие годы, привлекают внимание два важных утверждения.

Первое - звонок президента Ильхама Алиева в Москву сразу же после молниеносного успешного штурма азербайджанских войсковых подразделений, с легкостью прорвавших мифическую линию обороны Сейрана Оганяна. С.Бабаян утверждает, что И.Алиев открыто заявил Кремлю об отказе покинуть освобожденные участки оккупированных территорий.

Второе - подготовка секретного пакта между Арменией и Азербайджаном об освобождении пяти оккупированных районов в буферной зоне, соединяющей Карабах с Азербайджаном. Бабаян утверждает, что, согласно засекреченному тексту проекта соглашения, Армения взяла на себя обязательство деоккупации и демилитаризации пяти районов низменного Карабаха.

Второе утверждение Самвела Бабаяна априори не вызывает сомнений, ибо еще после сочинских переговоров Алиева с Саргсяном при посредничестве Владимира Путина haqqin.az со ссылкой на информированные источники, близкие Кремлю, писал о консолидированной позиции на переговорах руководителей Азербайджана и России, призвавших главу Армении начать процесс освобождения низменного Карабаха. Спустя несколько месяцев после завершения очередного раунда переговоров в 2015 году известные прокремлевские эксперты в своих частых выступлениях и комментариях, предвосхищая подписание мирного соглашения, стали говорить о деоккупации пяти районов как о решенном деле. Сразу же по завершении апрельской войны всплыл и пресловутый план Лаврова. Глава внешнеполитического ведомства России направился с миссией в Ереван, а затем в Баку, открыто заявив о конкретном соглашении, предусматривающем освобождение именно пяти районов.

Таким образом, вплоть до армянской революции любви и смены власти в Ереване как посредники, так и влиятельное экспертное сообщество не оставляли место сомнениям в достижении консенсуса в этом важном вопросе карабахского урегулирования, подкрепленного Мадридскими принципами, разработанными и принятыми Минской группой ОБСЕ и сторонами конфликта.