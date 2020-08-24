Алиев рассказал Шойгу о разговоре с Путиным
«Буквально недавно у меня состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Во время разговора мы обсуждали вопросы, связанные с региональной безопасностью, региональной проблематикой», - сказал сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе прима делегации во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщает АзерТАдж.
Глава государства отметил, что завтра начинается официальный визит министра иностранных дел Азербайджана в Российскую Федерацию.
«Уверен, что обсуждения, которые пройдут между главами внешнеполитических ведомств, будут полезными. Они обсудят сложившуюся динамику отношений, а также перспективы развития связей. Так что диалог идет, и рад, что снова вы нас посещаете. Желаю вам приятного пребывания в Азербайджане», - сказал президент Ильхам Алиев.