Минтруда о социальной защите лишившихся родительской опеки детей

Как сообщили сегодня haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения, согласно изменениям, наряду с потерявшими родителей и лишившимися родительской опеки детьми, получающими образование в вузах и средних специальных учебных заведениях по очной форме обучения, обучающимся в учреждениях профессионального образования, учебники и школьные принадлежности в период обучения будут предоставляться за счет учреждения, в котором они учатся, либо вместо учебников и школьных принадлежностей им будет выдано пособие в размере 36 манатов.

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление "О мерах по улучшению социальной защиты лишившихся родительской опеки детей" № 170 от седьмого ноября 2001 года.

Социальное предприятие "Дом выпускника", в рамках которого выпускники государственных детских учреждений, потерявших обоих родителей или лишившихся родительской опеки, обеспечиваются жильем, является одним из социально важных проектов Фонда Гейдара Алиева. В новых жилых зданиях предприятия при Агентстве социальных услуг министерства жильем обеспечены 365 молодых людей, а также строится еще одно здание.

Кабинет министров также внес изменения в устав социального предприятия "Дом выпускника". Наряду с обеспеченными жильем этим предприятием лицам, которые получают образование в вузах и средних специальных учебных заведениях в очной форме, также учащиеся учреждений профессионального образования освобождаются от коммунальных выплат в период обучения. Эти выплаты будут финансироваться социальным предприятием "Дом выпускника".

Другое изменение предусматривает выдачу потерявшим родителей и лишившимся родительской опеки детям, являющимся выпускниками этих учебных заведений, сезонной одежды и обуви на сумму 27,5 маната, а также единовременной выплаты в сумме не менее двукратного размера среднемесячной зарплаты по республике.