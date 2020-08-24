В Баку у двоюродных братьев изъяли 11 килограммов наркотиков

Сотрудники 34-го отдела Хатаинского районного управления полиции (РУП) изъяли у жителя города Баку Эльчина Зарбалиева одну упаковку героина, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Было установлено, что Э.Зарбалиеву продал наркотики ранее судимый житель города Лянкяран Турал Абдуллаев, он тоже был задержан. В ходе обыска у него было обнаружено и изъято 510 г героина. Был задержан и продавший наркотики Т.Абдуллаеву его двоюродный брат, ранее судимый Агшин Джебраилзаде. В ходе обыска в его квартире в Низаминском районе столицы сотрудники полиции обнаружили и изъяли крупную партию наркотиков – 2 кг 511 г героина, 2 кг 940 г гашиша, 1 кг 160 г опиума, 427 г метамфетамина и 3 кг 505 г марихуаны.

По факту возбуждено уголовное дело, суд избрал в отношении задержанных меру пресечения в виде ареста. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.