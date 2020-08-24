Министр Байрамов о встрече с Лавровым, боях в Товузе и поставках российского оружия в Армению

«Важное место занимает обсуждение мирного урегулирования нагорно- карабах ского конфликта, в том числе в контексте недавней военной провокации, устроенной Арменией на товузском участке армяно-азербайджанской государственной границы. Расцениваем эту провокацию как попытку армянской стороны создать новый очаг напряженности в регионе. Мы ожидаем от сопредседателей Минской группы ОБСЕ, включая Россию, последовательных шагов по продвижению мирного процесса в рамках конструктивных и субстантивных переговоров», - сказал министр.

«Повестка нашей первой встречи охватывает широкий спектр вопросов, касающихся двухсторонних отношений, региональной и международной проблематики. Они затрагивают сферы политического, экономического, гуманитарного характера, взаимодействие в области безопасности, а также сотрудничество в рамках международных организаций». Об этом в интервью ТАСС заявил министр иностранных Азербайджана Джейхун Байрамов, комментируя свой предстоящий визит в Москву и встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Джейхун Байрамов добавил, что помимо переговоров в Министерстве иностранных дел в рамках визита также планируются встречи в Правительстве РФ и в Совете Федерации.

Он также выразил удовлетворенность сотрудничеством с Российской Федерацией в борьбе с пандемией и подтвердил готовность азербайджанской стороны приложить все необходимые усилия для продолжения эффективного взаимодействия в этом важном деле.

«В Азербайджане высоко ценят факт передачи Россией тест-систем по выявлению коронавируса СОVID-19. Между соответствующими государственными структурами двух стран налажены прямые механизмы связи, которые помогают оперативно решать вопросы, требующие согласования. В целях обмена опытом в борьбе с пандемией регулярно проводятся встречи в формате видеоконференций. Что касается гуманитарной ситуации, возникшей из-за вынужденных ограничительных мер — временного закрытия границ, — Азербайджанская Республика предпринимает соответствующие меры для организации возвращения своих граждан из-за рубежа на Родину. Благодаря совместным усилиям уже удалось организовать поэтапное возвращение на родину значительного числа граждан обеих стран», - сказал министр.

Отвечая на вопрос об июльских столкновениях в направлении Товуза, министр отметил, что провокация армянской стороны не является случайным военным столкновением.

«Мы рассматриваем нападение на товузском участке границы как очередной акт агрессии со стороны Армении против Азербайджанской Республики. Армения преследует цель захвата новых территорий Азербайджана. Это военное нападение было заранее спланировано Арменией на основе новой военной стратегии, которая, согласно заявлению министра обороны этой страны, предусматривает нанесение "упреждающих ударов с целью создания благоприятной ситуации безопасности" и "новую войну за новые территории". Действуя на основе этой агрессивной военной доктрины, Армения совершила эту атаку, исходя из своих военных и политических расчетов. Армения сочла товузский участок границы наиболее подходящим местом для внезапной атаки. Масштабы и интенсивность обстрелов показывают, что армянская сторона планировала эту атаку заранее и сконцентрировала на этом участке, который не входил в зону активных военных действий, значительное количество вооружений и боеприпасов», - сказал он.

По словам Джейхуна Байрамова, сопредседатели хотят организовать осенью этого года встречу между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Однако действия Армении фактически сводят усилия посредников на нет.

Министр также прокомментировал информацию о поставках вооружений из России в Армению в период эскалации конфликта.

«Сообщения о поставках военных грузов в Армению, особенно на фоне активизации вооруженных действий армянского агрессора на товузском участке государственной границы Азербайджана, вызвали серьезную обеспокоенность у азербайджанской общественности. Этот вопрос был поднят президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в ходе его недавней телефонной беседы с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в духе стратегического партнерства, доверительного диалога и взаимоуважения, существующего между двумя президентами. Поставки вооружения армянской стороне на фоне агрессивной риторики ее руководства и возросшей интенсивности вооруженных провокаций создают риск эскалации напряженности и подрывают процесс мирного урегулирования конфликта, и в целом создают угрозу безопасности Азербайджана», - сказал он.