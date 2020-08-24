Месть за генерала: Россия уничтожила 327 боевиков

Российские военные объявили об уничтожении сотен боевиков в районе так называемой белой пустыни в центральной части Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя российской группировки в республике.

В ответ на гибель генерал-майора Вооруженных сил России Вячеслава Гладких ударами авиации Воздушно-космических сил страны ликвидировано 327 боевиков, уничтожено 134 укрытия, 17 наблюдательных пунктов, семь складов с материальными средствами и пять подземных хранилищ вооружения и боеприпасов.

О гибели генерала Гладких стало известно 18 августа. Сообщалось, что на обочине по пути следования колонны, которая возвращалась с гуманитарной миссии, сработало взрывное устройство. Это произошло возле нефтяного поля Ат-Тайм недалеко от города Дейр-эз-Зор на севере Сирии. Вместе с Гладких убит был также командующий национальной обороны города Аль-Меядин Мухаммад Тайсар Аз-Захир и его подчиненные.