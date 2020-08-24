Азербайджан и тут обошел Армению

Школьники, представлявшие Азербайджан на 31-й Всемирной олимпиаде по биологии «IBO Challenge 2020», которая проводилась онлайн в связи с пандемией COVID-19, завоевали 1 золотую и 3 серебряные медали, разделив 5-е и 7-е места с учениками из Японии и Сингапура. Это большой успех, так как в этом году в Олимпиаде приняли участие более 200 учащихся из 52 стран мира.

24 августа азербайджанские школьники в очередной раз обрадовали нас замечательной новостью, завоевав на Международной олимпиаде сразу 4 медали.

Отметим, что команда из Армении завоевала на Олимпиаде всего 1 бронзовую медаль, не войдя не только в первую десятку, но и оставшись позади многих стран.

Как отметил министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев поздравляя учеников и их родителей, международные олимпиады - одно из приоритетных направлений деятельности Министерства образования. Ежегодно проводятся Республиканские олимпиады по различным предметам, целью которых является выявить способных учеников в более раннем возрасте. Далее победители предметных олимпиад участвуют в специальных тренировочных программах в Международных олимпийских центрах, созданных в разных городах нашей страны.

В целом с 1992 года школьники, представлявшие Азербайджан на различных Олимпиадах, завоевали в общей сложности 497 медалей - 29 золотых, 205 серебряных и 263 бронзовых. С 2013 года завоевано 194 медали - 8 золотых, 53 серебряных и 133 бронзовых, что составляет около 40% от общего количества медалей.

В свою очередь мы также поздравляем наших победителей и желаем им дальнейших успехов:

ученик X класса школы №15 города Сумгаит Метин Мурадлы – золотая медаль;

ученик X класса лицея с химико-биологическим уклоном при Министерстве образования Асиман Зияддинов – серебряная медаль;

ученик X класса лицея с химико-биологическим уклоном при Министерстве образования Садияр Гафаров – серебряная медаль;

ученик X класса школы № 102 Ранал Гурбанов – серебряная медаль.