В январе-июле этого года объем торгового оборота Баку по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 1,5% и составил 11 741,6 млн манатов.

Как сообщает Госкомитет по статистике, стоимость реализованных в торговой сети продуктов питания, напитков и табачных изделий выросла на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5 682,5 млн манатов, объем непродовольственных товаров сократился на 4,5% и составил 6 059,1 млн манатов.

30,6% потребительских товаров реализовано на предприятиях со статусом юридического лица, 46,4% - на торговых объектах, принадлежащих индивидуальным предпринимателям, 23% - на товарных рынках столицы.