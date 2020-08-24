PASHA Holding о деятельности в области корпоративной социальной ответственности

Поскольку ситуация пандемии COVID-19 продолжается как в стране, так и во всем мире, PASHA Holding сосредоточил большую часть своих усилий корпоративной социальной ответственности в этом направлении. С начала лета компания участвовала в поддержке строительства дополнительных модульных больниц в Габале и Гобустане, а также предоставлении Гематологическому центру необходимого медицинского оборудования и лекарств. Кроме того, как уже известно, с целью снижения негативного влияния пандемии COVID-19 на систему здравоохранения страны, компании Группы PASHA, функционируя как одна единая экосистема, в результате совместной деятельности профинансировали привлечение в страну 115 врачей и представителей медицинского персонала из Кубы.

Следует отметить, что PASHA Holding всегда уделял особое внимание уязвимым слоям населения. Так, за последние три месяца Компания организовала курсы подготовки к вступительным экзаменам в университеты для поступающих в вузы абитуриентов из малоимущих семей, совместно с сетью супермаркетов Bravo обеспечила продовольствием нуждающиеся семьи и оказала финансовую поддержку Спортивной федерации инвалидов BOCCIA. Кроме того, PASHA Holding совместно с PASHA Insurance участвовал в социальном проекте под названием «Растем, не боясь», направленный на урегулирование вопросов семьи, женщин и детей.