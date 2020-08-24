PASHA Holding о деятельности в области корпоративной социальной ответственности
PASHA Holding продолжает свою деятельность в области корпоративной социальной ответственности. В течение последних 3 месяцев компания осуществила многочисленные проекты, направленные на поддержку и финансовую помощь в различных сферах деятельности.
Поскольку ситуация пандемии COVID-19 продолжается как в стране, так и во всем мире, PASHA Holding сосредоточил большую часть своих усилий корпоративной социальной ответственности в этом направлении. С начала лета компания участвовала в поддержке строительства дополнительных модульных больниц в Габале и Гобустане, а также предоставлении Гематологическому центру необходимого медицинского оборудования и лекарств. Кроме того, как уже известно, с целью снижения негативного влияния пандемии COVID-19 на систему здравоохранения страны, компании Группы PASHA, функционируя как одна единая экосистема, в результате совместной деятельности профинансировали привлечение в страну 115 врачей и представителей медицинского персонала из Кубы.
Следует отметить, что PASHA Holding всегда уделял особое внимание уязвимым слоям населения. Так, за последние три месяца Компания организовала курсы подготовки к вступительным экзаменам в университеты для поступающих в вузы абитуриентов из малоимущих семей, совместно с сетью супермаркетов Bravo обеспечила продовольствием нуждающиеся семьи и оказала финансовую поддержку Спортивной федерации инвалидов BOCCIA. Кроме того, PASHA Holding совместно с PASHA Insurance участвовал в социальном проекте под названием «Растем, не боясь», направленный на урегулирование вопросов семьи, женщин и детей.
В начале июня, PASHA Holding, всегда известный своими инновационными подходами, в сотрудничестве с Центром развития электронного правительства организовал тренинг для журналистов, направленный на повышение осведомленности в области «Электронного правительства». Компания так же профинансировала издание книги «Наши за рубежом», в которой были отражены истории наших соотечественников, добившихся больших успехов за рубежом.
Следует отметить, что PASHA Holding и его дочерние компании и ранее принимали крупномасштабные меры по борьбе с коронавирусом в период пандемии. Со стороны Группы компаний были осуществлены такие крупные кампании, как создание лаборатории по борьбе с коронавирусом, поддержка проекта «Мы сильны вместе», реализуемого Фондом Гейдара Алиева и Общественным объединением регионального развития и финансирование выдачи микро кредитов фермерам со стороны Агентства по аграрному кредитованию и развитию при Министерстве сельского хозяйства.