Мы стали свидетелями важности инновационных решений и активных услуг во время пандемии, реализованных в социальной сфере по электронным технологиям в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева. Более широкое применение инновационных решений будет одним из главных приоритетов на ближайший период. Как сообщает haqqin.az, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на онлайн-встрече с участниками программы молодых лидеров «Изучаем политическую школу Гейдара Алиева».

Министр рассказал о революционных социальных пакетах, которые поддержали благосостояние 4,2 миллиона человек в прошлом году, о значительном удвоении социальных выплат в ряде областей и мерах социальной поддержки, которыми в этом году охвачено около 5 миллионов человек. По его словам, только за первые семь месяцев этого года 2 миллиона 571 тысяча человек получили 3 миллиарда 349 миллионов манатов в виде пенсий, пособий, пенсий и адресной социальной помощи, что на 26,76 %, или 707 миллионов манатов больше, чем за аналогичный период прошлого года. В качестве программы единовременных выплат еще одной социальной поддержкой во время пандемии стала выплата 333 миллионов манатов безработным, малообеспеченным лицам и потерявшим в условиях карантина доходы работающим неформально.

С.Бабаев рассказал о проекте DOST, инициированном первым вице-президентом, президентом Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Он отметил расширение сети центров DOST. Министр проинформировал об инновационных нововведениях министерства, портале e-sosial, подсистеме «Занятость», системах электронной записи. По его словам, 90 из 132 услуг, предоставляемых министерством, будут полностью электронными, разработана подсистема «Трудовые отношения и занятость».

Отметив реформы на рынке труда, министр рассказал об активных мерах по обеспечению занятости, проведенной комплексной работе по предотвращению неформальной занятости и их положительных результатах. Он рассказал о шагах, предпринятых для увеличения фонда оплаты труда, реабилитации и социальных услуг, модернизации инфраструктуры профессионального обучения и расширения ее по регионам.

Министр Бабаев также ответил на вопросы, интересующие молодежь.