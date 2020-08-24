Сергей Шойгу о тревоге Баку: «Действия России в регионе никогда не были направлены против Азербайджана»

Россия не заинтересована в эскалации напряженности в Закавказье и ее действия не направлены против третьих стран в этом регионе, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Азербайджана Закиром Гасановым, сообщает ТАСС.

«Знаем и с тревогой наблюдали за теми событиями, которые происходили на границе с Арменией. И знаем о тех тревогах, которые есть в связи с нашими перелетами на нашу базу. Хочу сразу сказать: все наши действия никогда не были направлены и не направлены сейчас против Азербайджана, нашего соседа и нашего партнера. Россия не заинтересована в эскалации напряженности в Закавказье», - сказал Шойгу.

По его словам, Россия ведет на своей базе в Армении строительство социальных объектов, которыми не обеспечены военнослужащие.

«С этим связана некая незначительно активность. И вторая часть - призывная кампания. Кого-то надо было возвращать домой, кого-то наоборот», - подчеркнул глава Минобороны РФ.

«Повторю еще раз: наши действия и шаги никогда не были направлены против Азербайджана и не направлены сегодня», - заверил он.

Шойгу сообщил, что Россия и Азербайджан выйдут на прежние темпы сотрудничества, сниженные из-за пандемии коронавируса, в этом или следующем году.

«Несколько сузились наши горизонты по военному сотрудничеству из-за пандемии, но я абсолютно убежден, что мы сегодня обсудим эту ситуацию и примем все меры для того, чтобы то, что было упущено за это время, было наверстано если не в этом году, то в следующем», - сказал Шойгу.

Министр обороны РФ отметил, что несмотря на пандемию развивается сотрудничество в области подготовки азербайджанских специалистов.