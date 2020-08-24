Самолет-разведчик США вторгся в запрещенную зону Китая

Самолет-разведчик США вторгся в запрещенную для полетов зону в Китае. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны КНР.

В северном районе, где американское судно совершило полет, велась учебная стрельба боевыми патронами. По словам представителей ведомства, действия США «создали серьезное препятствие штатным военным учениям Китая», а также нарушили принятые между странами договоренности.

В ведомстве считают, что вторжение самолета может привести к инциденту на море или в воздухе. Действия Вашингтона назвали отрытой провокацией.

4 июля США направили две авианосные ударные группы во главе с авианосцами «Рональд Рейган» и «Нимиц» в Южно-Китайское море, чтобы провести учения военно-морских сил. Тогда отмечалось, что их цель — дать «недвусмысленный сигнал» партнерам и союзникам Вашингтона, что они привержены региональной безопасности и стабильности.