Уилсон, которая многие годы с особым пристрастием навязывала Азербайджану теорию демократии и с правами человека, теперь опубликовала твит, где утверждает, что древние греки имели армянские корни. Новое исследование ДНК (кого и когда не уточняется) доказывает, заявила она, что первыми поселенцами на территории Греции были именно армяне.

Бывший директор по Ближнему Востоку международной правозащитной организации Human Rights Watch Сара Ли Уитсон, о которой haqqin.az писал неоднократно, в очередной раз засвидетельствовала свои расистские взгляды, прямо противоречащие тому, что она взялась защищать.

Напомним, что ранее высказывания этой самой правозащитницы стали причиной международного скандала. Уилсон сравнила нынешнюю политику Израиля с фашистским режимом, поскольку там нарушаются права палестинцев. И это не первый раз, когда она открыто демонстрирует свои антисемитские взгляды.

Чтобы было понятно, отчего такая агрессивность по отношению к разным народам и откуда такое почитание именно армянской нации, следует пояснить, что Сара Уитсон – этническая армянка из Ливана, давно и тесно сотрудничающая с Армянским национальным конгрессом Америки. Что же касается ее деятельности в Human Rights Watch, то главной ее целью там всегда было использование этой популярной в мире площадки для продвижения неприкрытой расистско-националистической идеологии.

В своем неуемном желании возвысить, облагородить, доказать некую исключительность армянской нации, этот деятель международного правозащитного движения дошла до того, что замахнулась на фальсификацию мировой истории. Похоже, впереди библейские постулаты, и скоро она начнет утверждать, что Адам и Ева были армянами. Но на фоне ее предыдущих заявлений этой ереси, пожалуй, уже никто не удивится.

Ну а «доказав», что «древние греки имели армянские корни», Уилсон, со свойственной ей беспардонностью, несомненно, объявит нынешнюю Грецию всего лишь малой частью «Большой Армении».

Впрочем, вряд ли кто-то, кроме ее соплеменников, причем самых неадекватных, воспримет ее нынешние и будущие абсурдные заявления всерьез. Этот правозащитный элемент особенно и не скрывает, что права человека, как и вообще общечеловеческие ценности ей чужды и вовсе не заботят. Националистическая идеология расистского толка, приумноженная теорией трайбовой сегрегации, ей гораздо ближе. Свидетельством тому стал ее последний твит, где открыто пропагандируется антисемизм. Да и враждебность ко всем другим нациям, кроме армян, Сара Уилсон никогда не скрывала.

То, что человек с расистскими взглядами занимается защитой прав человека на международном уровне, само по себе – оскорбление всех и всяческих прав и универсальных ценностей. Так что Human Rights Watch, пригрев такую «правозащитницу», а может, и не одну ее, совершенно напрасно претендует на статус значимой организации в сфере защиты прав человека.