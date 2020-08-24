Оказывается, древние греки были армянами новая мировая история
Бывший директор по Ближнему Востоку международной правозащитной организации Human Rights Watch Сара Ли Уитсон, о которой haqqin.az писал неоднократно, в очередной раз засвидетельствовала свои расистские взгляды, прямо противоречащие тому, что она взялась защищать.
Уилсон, которая многие годы с особым пристрастием навязывала Азербайджану теорию демократии и с правами человека, теперь опубликовала твит, где утверждает, что древние греки имели армянские корни. Новое исследование ДНК (кого и когда не уточняется) доказывает, заявила она, что первыми поселенцами на территории Греции были именно армяне.
Напомним, что ранее высказывания этой самой правозащитницы стали причиной международного скандала. Уилсон сравнила нынешнюю политику Израиля с фашистским режимом, поскольку там нарушаются права палестинцев. И это не первый раз, когда она открыто демонстрирует свои антисемитские взгляды.
Чтобы было понятно, отчего такая агрессивность по отношению к разным народам и откуда такое почитание именно армянской нации, следует пояснить, что Сара Уитсон – этническая армянка из Ливана, давно и тесно сотрудничающая с Армянским национальным конгрессом Америки. Что же касается ее деятельности в Human Rights Watch, то главной ее целью там всегда было использование этой популярной в мире площадки для продвижения неприкрытой расистско-националистической идеологии.
В своем неуемном желании возвысить, облагородить, доказать некую исключительность армянской нации, этот деятель международного правозащитного движения дошла до того, что замахнулась на фальсификацию мировой истории. Похоже, впереди библейские постулаты, и скоро она начнет утверждать, что Адам и Ева были армянами. Но на фоне ее предыдущих заявлений этой ереси, пожалуй, уже никто не удивится.
Ну а «доказав», что «древние греки имели армянские корни», Уилсон, со свойственной ей беспардонностью, несомненно, объявит нынешнюю Грецию всего лишь малой частью «Большой Армении».
Впрочем, вряд ли кто-то, кроме ее соплеменников, причем самых неадекватных, воспримет ее нынешние и будущие абсурдные заявления всерьез. Этот правозащитный элемент особенно и не скрывает, что права человека, как и вообще общечеловеческие ценности ей чужды и вовсе не заботят. Националистическая идеология расистского толка, приумноженная теорией трайбовой сегрегации, ей гораздо ближе. Свидетельством тому стал ее последний твит, где открыто пропагандируется антисемизм. Да и враждебность ко всем другим нациям, кроме армян, Сара Уилсон никогда не скрывала.
То, что человек с расистскими взглядами занимается защитой прав человека на международном уровне, само по себе – оскорбление всех и всяческих прав и универсальных ценностей. Так что Human Rights Watch, пригрев такую «правозащитницу», а может, и не одну ее, совершенно напрасно претендует на статус значимой организации в сфере защиты прав человека.