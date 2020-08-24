Apple остановит производство популярных iPhone

Apple снимет с производства практически всю линейку выпущенных в 2019 году смартфонов. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщает инсайдер под ником iAppleTimes.

По словам блогера, осенью компания остановит производство и продажу iPhone 11 Pro и 11 Pro Max, которые являются актуальными флагманами бренда. Также Apple снимет с продажи iPhone XR, выпущенный в 2018 году. Автор уточнил, что единственным смартфоном из актуальной линейки, который будет доступен на рынке, окажется базовый iPhone 11. Стоимость аппарата снизится на 150 долларов, до 549 долларов.

Компания пойдет на такой шаг, чтобы стимулировать продажи устройств новой линейки. В 2019 году Apple сняла с производства iPhone XS и XS Max, аппараты продержались на рынке всего год. Также в 2018 году компания останавливала продажу iPhone X, чтобы стимулировать продажи iPhone XS. По мнению инсайдера, Apple полагает, что в приобретении iPhone XR при наличии доступного iPhone 11 нет смысла и в связи с этим выводит из продажи популярную модель 2018 года выпуска.