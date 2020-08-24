Глава белорусского генштаба пообещал обеспечить безопасность страны

Вооруженные силы Белоруссии в "непростой обстановке" обеспечат безопасность государства, не позволят запугивать граждан и парализовать транспорт, заявил начальник генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Александр Вольфович, обращение которого распространило министерство обороны страны.

Накануне министерство обороны Белоруссии сообщило, что в стране проводится третий этап комплексной проверки боевой готовности вооруженных сил, предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса.

По словам Вольфовича, в настоящее время танковый батальон 11-й отдельной механизированный бригады приводится в боевую готовность. Он пояснил, что это подразумевает призыв мобилизационных ресурсов, что необходимо для всесторонней оценки готовности батальона выполнять задачи по предназначению, а всего предполагается призвать из запаса свыше 140 военнообязанных. Как подчеркнул Вольфович, проверка носит комплексный характер, состав привлекаемых к ней воинских частей будет наращиваться.