Осужденный за геноцид мусульман генерал добивается оправдания

На заседании 77-летний Младич появился в медицинской маске, но позже снял ее. Суд рассматривает одновременно и апелляцию стороны обвинения, которое добивается признания преследования боснийских мусульман и хорватов в коммунах также геноцидом.

Судебный процесс уже дважды откладывался - сначала в связи с болезнью подсудимого, а затем из-за пандемии коронавируса. Адвокаты Младича безуспешно пытались добиться еще одного переноса слушаний, указывая на состояние здоровья бывшего генерала, у которого, по их словам, может быть начальная стадия деменции. Ожидается, что до конца этого года решение суда еще не будет вынесено.

В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге (МТБЮ) приговорил Ратко Младича к пожизненному тюремному заключению. Суд признал, что он был в значительной мере причастен к военным преступлениям, совершенным в Сребренице, лично руководя артобстрелом города. МТБЮ обвинил его в геноциде, преступлениях против человечности, нарушении законов и обычаев ведения войны, терроре против мирного населения. В частности, в обвинении говорится об убийстве 8 000 мусульман в Сребренице в 1995 году, а также о тысячах жертв, погибших в ходе осады Сараево, длившейся 44 месяца; издевательствах над людьми в лагерях для интернированных; терроре в отношении хорватов и мусульман в боснийских населенных пунктах; взятии в заложники солдат-миротворцев ООН.