Известные телерадиожурналисты, основатели группы компаний ANS братья Вахид и Сейфулла Мустафаевы основали новый проект. Братья восстановили деятельность ANS имени Чингиза Мустафаева на видеохостинге Youtube.

Учреждение интернет-канала приурочено к 60-летию видного азербайджанского журналиста, Национального героя Азербайджана Чингиза Мустафаева.

Напомним, что до 2015 года радио ANS имени Чингиза Мустафаева действовало на радиоволне 102 FM. И сегодня, 25 августа, ANS заявил о возобновлении деятельности радиоканала на Youtube. «Мы переместились в интернет вместе со всей страной. Полагаю, что в интернете нас ждет грандиозная зрительская аудитория. Будем работать», - сказал в блиц-интервью для haqqin.az глава ANS ÇM Вахид Мустафаев.

Редакция haqqin.az поздравляет братьев Мустафаевых и коллектив ANS с новым проектом, и желает коллегам всяческих успехов на интернет-поприще.