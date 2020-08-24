Врачи рассказали о последствиях коронавируса у детей

У многих детей, заразившихся коронавирусной инфекцией, но сумевших излечиться от нее, после выздоровления наблюдаются значительные негативные последствия. О том, что юные пациенты оказались более уязвимы к COVID-19, чем считалось ранее, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских врачей.

Медики в США все чаще стали фиксировать неприятные последствия коронавируса у детей: после выздоровления у них наблюдаются головная боль, нарушение работы органов пищеварения и кашель. При этом подтверждено, что большинство из этих детей переносило болезнь в легкой форме без серьезных симптомов.

Однако некоторые специалисты сообщили, что у части пациентов есть симптомы, которые сохраняются в течение нескольких недель. Кроме того, у некоторых детей развивается поствирусный синдром, отмечают врачи.

Самым частым осложнением после коронавируса у детей стал мультисистемный воспалительный синдром, который характеризуется многочисленными воспалениями в разных органах, высокой температурой тела, пониженным давлением, кислородной недостаточностью, а в редких случаях даже отказом органов.