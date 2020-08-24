«Каждый пользующийся автобусом пассажир должен соблюдать определенные правила и рекомендации водителя. В нынешних условиях пандемии это исключительно важно», - заявили в Бакинском транспортном агентстве, комментируя произошедший между пассажиром и водителем инцидент.

Как сообщили в БТА, водитель регулярного маршрутного автобуса №13 посоветовал пассажиру правильно пользоваться защитной медицинской маской. Пассажир не сделал этого, и потому водитель сказал, что не поведет автобус. В результате пассажир ударил водителя.

Личность пассажира установлена, и для дачи правовой оценки его действиям сделано обращение в соответствующие органы, отметили в агентстве. «Использование защитной медицинской маски в автобусах обязательно и за несоблюдение этого требования предусмотрена административная ответственность. Просим пассажиров соблюдать это правило для защиты здоровья и во избежание штрафов».