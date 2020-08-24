СГБ и Генпрокуратура о взятом в плен Гургене Алавердяне

Как сообщает haqqin.az, в заявлении говорится, что 23 августа около шести часов командир диверсионно-разведывательной группы вооруженных сил Армении старший лейтенант Гурген Алавердян, 1989 года рождения, был задержан в результате действий подразделений Азербайджанской армии, дислоцированных на этом направлении.

Выявлены обоснованные подозрения в отношении участия Гургена Алавердяна в незаконных вооруженных формированиях в оккупированном в результате агрессии вооруженных сил Армении Кельбаджарском районе, нападениях на военнослужащих, предприятия, ведомства, организации или отдельных лиц Азербайджанской Республики, а также совершении в отношении них актов насилия, повлекших гибель людей, причинение вреда их здоровью, значительный имущественный ущерб или другие общественно опасные последствия, а также в незаконном приобретении, хранении, транспортировке и ношении огнестрельного оружия, его компонентов и боеприпасов, в незаконном пересечении 23 августа 2020 года государственной границы Азербайджана по заданию спецслужб Республики Армения с целью сбора путем шпионажа сведений, составляющих государственную тайну, и передачи их Республике Армения с целью использования их в ущерб безопасности нашей страны.

По факту генеральным прокурором Азербайджана было возбуждено уголовное дело по следующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана: 100.2 (ведение агрессивной войны), 276 (шпионаж), 279.1 (создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, а также участие в их создании и деятельности, снабжение их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой или воинским снаряжением), 228.1 ( незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия и боеприпасов к нему), взрывчатых веществ или взрывных устройств), 318.1 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики).

Для проведения тщательного, полного и объективного расследования уголовного дела создана совместная следственная группа, состоящая из профессиональных сотрудников Генеральной прокуратуры, Службы государственной безопасности, Министерства внутренних дел и Государственной пограничной службы.

Принимая во внимание характер и сложность преступления, генеральный прокурор поручил Следственному управлению Генеральной прокуратуры провести расследование, в настоящее время проводятся необходимые и неотложные следственно-розыскные мероприятия.