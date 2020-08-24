Выявлен фактор, влияющий на летальный исход при COVID-19

Ученые из Медицинского комплекса Маунт-Синай в США нашли способ предсказывать выживаемость пациента с коронавирусом. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Medicine.

Отмечается, что одним из основных факторов, влияющих на осложнения и летальный исход, являются цитокины, в особенности, IL-6 и TNF-a. Повышенный уровень этих молекул нашли в крови у пациентов с тяжелой формой COVID-19, передает РИА Новости.

Ученые заявили, что в мире уже испытывают лекарства, влияющие на передачу сигналов IL-6. Они также подчеркнули, что дальнейшее изучение цитокинов и исследование влияния их блокаторов на течение коронавирусной инфекции может значительно облегчить работу врачей, работающих с COVID-19.