Индийских военных на границе с Китаем вооружили российскими «Иглами»
Индия разместила в Ладакхе на границе с Китаем подразделения, на вооружении которых находятся переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) "Игла". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Economic Times.
"Индийские подразделения, вооруженные ПЗРК "Игла" российского производства, были размещены вдоль границы с Китаем на важных высотах с целью не допустить нарушения воздушного пространства Индии", - пишет индийское издание.
Численность личного состава этих подразделений, а также то, когда они были размещены, не уточняются. Необходимость усиления противовоздушной обороны в данном регионе объясняется тем, что поблизости расположена китайская авиабаза с большим количеством вертолетов.
Отмечается, что в связи с возникшей напряженностью на линии фактического контроля в восточном Ладакхе Индия усилила наблюдение за воздушным пространством в этом регионе и разместила там ракеты класса "земля - воздух".
Кроме того, еще в начале обострения ситуации в мае для обеспечения безопасности воздушного пространства индийское командование разместило в Ладакхе самолеты СУ-30МКИ.
Как указывает The Economic Times, ПЗРК "Игла" стоит на вооружении сухопутных войск и военно-воздушных сил Индии.