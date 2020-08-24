Индийских военных на границе с Китаем вооружили российскими «Иглами»

"Индийские подразделения, вооруженные ПЗРК "Игла" российского производства, были размещены вдоль границы с Китаем на важных высотах с целью не допустить нарушения воздушного пространства Индии", - пишет индийское издание.

Индия разместила в Ладакхе на границе с Китаем подразделения, на вооружении которых находятся переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) "Игла". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Economic Times.

Численность личного состава этих подразделений, а также то, когда они были размещены, не уточняются. Необходимость усиления противовоздушной обороны в данном регионе объясняется тем, что поблизости расположена китайская авиабаза с большим количеством вертолетов.

Отмечается, что в связи с возникшей напряженностью на линии фактического контроля в восточном Ладакхе Индия усилила наблюдение за воздушным пространством в этом регионе и разместила там ракеты класса "земля - воздух".

Кроме того, еще в начале обострения ситуации в мае для обеспечения безопасности воздушного пространства индийское командование разместило в Ладакхе самолеты СУ-30МКИ.

Как указывает The Economic Times, ПЗРК "Игла" стоит на вооружении сухопутных войск и военно-воздушных сил Индии.