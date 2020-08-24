Информация о том, что переболевшие Covid-19 люди спустя какое-то время вновь подхватывают заразу, появилась давно, еще в самом начале эпидемии. Но всегда этим сообщениям не хватало серьезной обоснованности, да и тесты тогда были еще весьма ненадежными. И вот, наконец, появилось строго обоснованное и научно проверенное доказательство, что коронавирусное заражение может произойти повторно.

В Гонконге у 33-летнего мужчины, переболевшего сначала дома, обнаружили коронавирус после того, как он вернулся из поездки в Испанию. Между обоими заражениями прошло четыре с половиной месяца. Причем штаммы вируса в обоих случаях отличаются: «испанский» был уже модификацией «китайского». Первый раз мужчина заболел в марте, и болезнь протекала относительно легко, второй раз вообще никаких симптомов не выявлено, кроме собственно факта инфицирования. Тут бы и порадоваться, но, выходит, переболевший все равно остается переносчиком вируса и опасен для окружающих. Не факт, что у кого-то из повторно заразившихся не разовьется тяжелая форма болезни, тем более если речь может идти о другом штамме.

В Бельгии врачи также обнаружили женщину, которая повторно инфицировалась спустя три месяца после болезни. Об этом сообщил Марк ван Ранст, бельгийский вирусолог, который возглавляет лабораторию, работающую с коронавирусом. Он уверяет, что данных, подтверждающих вторичное инфицирование, вполне достаточно. Женщина также болела не сильно, но выработанных в первый раз антител не хватило, чтобы предотвратить повторное заражение. Еще два подобных случая сейчас проверяются, сообщил ван Ранст.

Случай повторного инфицировании у пожилого пациента зафиксировали и в медицинском центре университета Эразмус в Нидерландах.

Более осторожную позицию заняли в США. Там государственный Центр контроля и профилактики просто не рекомендует повторное тестирование в течение трех месяцев после болезни, исходя из того, что выработанных антител на этот срок хватает, чтобы не допустить нового заболевания. Но это же подразумевает, что медики не берутся предсказывать, как поведет себя организм при очередной встрече с коронавирусом большее время спустя.

В России также есть минимум один такой случай: глава правительства Тывы Шолбан Кара-оол заявил, что снова заболел, несмотря на перенесенный COVID-19 еще в мае.

Это открытие возможности повторного инфицирования подрывает и светлые надежды на чудотворное вакцинирование. Могут подтвердиться опасения, которые уже не раз высказывались: дескать, коронавирус может мутировать наподобие гриппа, и потому нельзя разработать одну вакцину против него раз и навсегда. Либо же вакцина должна обладать уникальными свойствами, позволяющими ей универсально противостоять мутировавшему вирусу. Большой вопрос, можно ли этого добиться, а если можно, то, наверное, не в те сроки, на которые все уповают.

Коронавирус, к эпидемии которого вначале отнеслись довольно легкомысленно, продолжает ставить перед человечеством трудные задачи. К сожалению, совсем не исключено, что их решением придется заниматься не месяцы, а долгие годы.