Бали закрыли для туристов до конца года

Губернатор провинции Бали Я Вайан Костер отложил возобновление туризма в сентябре из-за роста случаев заражения COVID-19 в Индонезии, поэтому остров будет закрыт для путешественников до конца года, сообщает газета The Indian Express.

"Правительство Индонезии приняло решение не открывать Бали для иностранных туристов до конца 2020 года, поскольку эпидемиологическая ситуация ухудшается, и она не способствует возобновлению туризма как на Бали, так и в Индонезии в целом", - цитирует Интерфакс губернатора провинции.

Как сообщает The Indian Express, в июне на Бали стало расти число заболевших коронавирусом. Сейчас там зарегистрировано 4 576 случаев заражений, 53 человека скончались.

Бали ежегодно привлекает множество иностранных туристов, которые приезжают на остров для пляжного отдыха, в фитнес- и йога-туры, а также посещают с экскурсиями вулканы, рисовые поля и храмы.