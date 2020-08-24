В Турции отмечают годовщину начала завоевания Анатолии
В Турции проходят торжества, приуроченные к 949-й годовщине победы в сражении при Малазгирте, открывшем для тюрок путь в Анатолию. Основные мероприятия организованы в районах Ахлат провинции Битлис и Малазгирт провинции Муш, где в XI веке развернулось историческое сражение между армией тюрок-сельджуков и византийским войском, передает Anadolu.
В районе Ахлат разбиты шатры, где все желающие могут ознакомиться с традиционными изделиями народов региона, отведать блюда национальной кухни Турции. Здесь же выступают многочисленные танцевальные коллективы.
В районе Малазгирт проходят состязания лучников. Cвое мастерство в небе над Битлисом и Мушем продемонстрировала и пилотажная группа «Турецкие звезды».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, прибывший в Ахлат в рамках торжеств, посетил кладбище сельджукского периода.
Султан Алпарслан, сын Чагры бека Туркмена, правителя Хорасана, стал вторым султаном Сельджукского государства, унаследовав власть от своего дяди Тогрул бека. В возрасте 42 лет Алпарслан одержал победу, изменившую ход истории региона. 26 августа 1071 года армия султана Алпарслана разгромила при Малазгирте превосходящие силы византийского императора Романа IV Диогена. Одержанная победа открыла для тюрков-сельджуков путь в Анатолию, отмечает Anadolu.