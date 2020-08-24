В Турции отмечают годовщину начала завоевания Анатолии

В Турции проходят торжества, приуроченные к 949-й годовщине победы в сражении при Малазгирте, открывшем для тюрок путь в Анатолию. Основные мероприятия организованы в районах Ахлат провинции Битлис и Малазгирт провинции Муш, где в XI веке развернулось историческое сражение между армией тюрок-сельджуков и византийским войском, передает Anadolu.

В районе Ахлат разбиты шатры, где все желающие могут ознакомиться с традиционными изделиями народов региона, отведать блюда национальной кухни Турции. Здесь же выступают многочисленные танцевальные коллективы.