В ООН отказали США в восстановлении санкций против Ирана

Совет Безопасности ООН не может принять решение о возвращении санкций в отношении Ирана из-за отсутствия консенсуса. Об этом во вторник заявил председатель СБ ООН, постоянный представитель Индонезии при организации Диан Трианшах Джани, передает ТАСС.

20 августа глава Госдепартамента Майк Помпео официально уведомил Совбез ООН о восстановлении санкций США в отношении Ирана в связи с неисполнением положений Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД). В тот же день постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пообещал противостоять попыткам Соединенных Штатов начать эту процедуру.

Ранее во вторник в ходе заседания Совбеза ООН Франция, Германия, Великобритания, КНР, Россия, ЮАР и др. заявили, что США не имеют юридического права или причин инициировать механизм восстановления ограничительных мер, поскольку они вышли из сделки по Ирану.

«Я получил письма от многих стран-членов. И мне ясно, что есть один член, у которого одна позиция по вопросу, и есть значительное число стран-членов, придерживающихся других взглядов. По моему мнению, консенсуса в Совете нет. Таким образом, председатель не может предпринять дальнейших действий», — сказал Трианшах Джани.