МИД РФ: обвинения Запада в ситуации с Навальным оскорбительны

Российская сторона в ходе переговоров с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном указала на недопустимость голословных обвинений по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.

"Обратив внимание собеседника на недопустимость голословных обвинений, подчеркнули, что российское руководство выступает за самое тщательное и максимально объективное расследование произошедшего", - цитирует ТАСС заявление российского дипведомства.

Кроме этого, на Смоленской площади указали, что Москва считает "глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении "сокрыть истину", звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших Алексею Навальному высококвалифицированную помощь".

В МИД РФ отметили, что омские медики передали немецким коллегам полную историю болезни: "Рассчитываем, что и немецкие медики проявят столь же профессиональный подход и не допустят использования результатов их лабораторных исследований в каких-либо политизированных целях".

В комментарии также сообщается, что американская сторона в ходе переговоров заранее определила произошедшее как "инцидент" и пообещала принять меры, "на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году" в случае подтверждения версии об отравлении Навального.