Чавушоглу: ответ Турции не заставит себя ждать, если...

Источником напряженности в Восточном Средиземноморье является не Турция, а Греция и греческий Кипр, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с германским коллегой Хайко Маасом в Анкаре.

Как сообщает Anadolu, глава МИД Турции призвал Афины к отказу от конфронтации и провокаций в регионе: "Не идите на поводу у ряда стран и не ставьте под удар свои интересы".

Глава турецкой дипломатии подчеркнул, что если Греция предпримет ошибочные шаги, то целенаправленный и четкий ответ Турции не заставит себя ждать.

По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, Афины не должны полагаться на страны, пытающиеся противостоять мощи ВС Турции: "Мы соседи и готовы к справедливому разделу ресурсов".

В свою очередь, глава МИД Германии выразил надежду на дипломатическое урегулирование напряженности в Восточном Средиземноморье. "Имеет место стремление к диалогу. Необходимо сформировать политические условия в рамках ЕС", - сказал Маас.