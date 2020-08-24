В США рекордный рост продажи домов

Статистическое управление США опубликовало данные по продажам новых домов в июле, которые, по подсчетам американских СМИ, оказались рекордно высокими с 2006 года.

Сообщается, что в июле было продано 901 тыс. новых домов на 1 семью. Это на 13,1% больше, чем в июне 2020 года, и на 36,3% больше, чем в июле 2019 года. Медианная цена продажи новых домов в июле составила $330,6 тыс., а средняя цена — $391,3 тыс., пишет Коммерсант.

Продажи нового жилья традиционно являются одним из ключевых показателей состояния экономики, финансового рынка и уверенности потребителей в США. Эксперты отмечают, что резкий рост продаж жилья в США в июне-июле произошел после затишья на рынке из-за карантинных мер во втором квартале в сочетании с рекордно низкими ставками по ипотеке, вызванными крупными пакетами помощи финансовому рынку от правительства США.

В то же время эксперты опасаются, что в ближайшее время в США может ускориться рост невыплат по ипотеке и отчуждения домов — по мере окончания срока действия пакетов госпомощи и отсрочек по ипотечным платежам для тех, кто купил дома в кредит до пандемии, а потом лишился работы или части доходов во время карантина.