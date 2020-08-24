Эльнур Эминоглу, автор haqqin.az 22:37

Право, нет ничего волнительнее, чем выступления армянских официальных лиц по поводу прав человека. Сколько экспрессии и благородного негодования по этому поводу, сколько слов и эмоций. Правда, все это длится лишь до того момента, когда им не предлагают обсудить нарушения прав граждан в самой Армении.

«Премьер Никол Пашинян однажды заявил, что если бы компания Lydian International запросила лицензию в период его правления, то однозначно ей бы отказали. Но сейчас, как он отметил, нужны весомые доказательства и основания для того, чтобы запретить ее деятельность», - говорит Ани Хачатрян, активистка экологического движения противников эксплуатации Амулсарского золоторудного месторождения. Да-да, дорогие читатели, речь сегодня пойдет о волнениях в армянском Амулсаре, а также о причинах их вызвавших и последствиях для людей, пытающихся добиться правды в «самой демократичной стране Закавказья», правят которой люди незапятнанной репутации, высоких моральных качеств, все как один - бессребренники и преданные слуги народа. Ну, во всяком случае, они именно так о себе думают. 11 мая более 300 активистов участвовали в автопробеге по дорогам Армении, протестуя против разработки Амулсарского месторождения. Автопробег против добычи золота на Амулсаре, стартовавший с Джермука, завершился митингом в городе. Участники мероприятия заявили о своем конституционном праве голоса, а также протеста, и отметили, что будут рядом с местными жителями и не позволят, чтобы Амулсарское месторождение эксплуатировалось, какое бы заключение экспертизы не было получено.

Противостояние «маленьких людей» и большой промышленной компании – один из излюбленных сюжетов литературы. Поскольку в нем сплетаются права простого человека на достойную и безопасную жизнь с одной стороны – и алчность крупной корпорации, на сторону которой встают продажные власти, с другой. Именно этот сюжет и был реализован в Джермуке. И его участники не подвели – все было как в книге: наглая и алчная корпорация с нанятыми громилами-провокаторами в роли частной охраны, продажные и беспринципные власти, которым совершенно было наплевать на судьбы тех, кого еще вчера они звали «дорогими согражданами», обращались за их поддержкой и голосами – а сегодня попросту списали в отвал. Причем – в самом прямом смысле этого слова. Напомним, что Амулсарский проект золотого месторождения был вынесен на общественные слушания в апреле 2014 года. Инициатор разработок, компания Lydian International заявила, что добыча золота окажет минимальное воздействие на экологию. Общественность с этим не согласилась, и Совет старейшин Джермука 18 декабря выполнил требование трех тысяч подписавшихся под петицией о переходе общины в эколого-экономическую зону и запрещении на ее территории горнодобывающей деятельности. Однако министерство территориального управления и развития Армении потребовало от Совета старейшин снять запрет на горнодобывающую деятельность.

«Ничем вам разработка месторождения не повредит, она совершенно безопасно, мамой клянусь, да!» - заявили власти. «Вот у компании даже экологическая экспертиза есть, самая-самая честная, уважаемые люди делали, большие деньги заплатили, клянемся, честное слово». Но оснований у экологов и общественных активистов этим горячим словам не было никаких. Они справедливо указывали на несколько вопиющих противоречий в самом документе. Во-первых, эксплуатация рудника ставит под угрозу стратегически важные бассейны рек Арпа и Воротан, которые впадают в озеро Севан. Все территории, которые орошают эти две реки, а также озеро Севан, в который впадают они, будут загрязнены отходами этой промышленности... Ни у компании, ни у государства нет средств, чтобы ликвидировать последствия таких аварий, на которые необходимы миллионы и миллионы долларов. Во-вторых, золота на руднике очень мало – 0,8 грамма на тонну, а это значит, что за заявленными компанией 75 тоннами золота скрываются миллионы тонн отвалов, содержащих токсичные вещества, и этой оценки нет в экспертном заключении.

И, в-третьих, Компания-владелец рудника в программе указала, что доходы города от туризма заменят доходы от горнодобывающей промышленности. Это недопустимый подход, так как горнодобывающая промышленность рассчитана на несколько лет, тогда как Джермук, как здравница, способна десятки лет приносить доход. Причем без всякого ущерба для окружающей среды. Здравый смысл и действительное уважение к правам граждан Армении требовал проведения дополнительной независимой экспертизы, аудита бизнес-плана и прочих достаточно простых и не слишком затратных шагов. Но где здравый смысл, уважение прав человека и где – армянские чиновники. А потому на активистов для начала обрушилась волна клеветы в социальных сетях, клеветы настолько грязной, что даже Европейская обсерватория по правам человека не стала ее цитировать, ограничившись фразой «в Facebook были опубликованы оскорбительные сексистские сообщения против женщин-экологов». А потом их начали таскать по судам, поставили под надзор правоохранительных органов – и продолжали морально травить. А когда эти хрупкие, но бесстрашные женщины, настоящие, а не записные патриоты Армении – Ани Хачатрян, Техине Енокян, Назели Варданян – обратились в суд, то их заявления откровенно саботировали, рассмотрение длятся уже два года. Более того, с них самих компания Lydian International требует несколько тысяч евро за «подрыв деловой репутации».