Месси решил уйти из «Барселоны». Клуб отказался его отпускать

Футболист играет в «Барселоне» с 2004 года, его контракт заключен до 2021 года. В клубе заявили, что не собираются отпускать капитана команды, ссылаясь на отсутствие юридических оснований для расторжения контракта.

Футбольный клуб «Барселона» подтвердил, что Лионель Месси заявил о своем желании покинуть его, сообщают AP и Reuters.

Аргентинский портал Tyc Sports пишет, что Месси сообщил клубу о своем желании уйти, отправив бюрофакс — услугу, используемую для срочной отправки документов, требующих подтверждения. Он намерен воспользоваться пунктом в своем контракте, который позволяет игроку расторгать его в одностороннем порядке в конце каждого сезона. Текущий контракт Месси был подписан в 2017 году.

В «Барселоне» считают, что пункт контракта, на который ссылается футболист, сейчас неприменим, так как срок уведомления уже истек. Месси же считает, что сезон, растянутый из-за пандемии коронавируса, закончился недавно, и данный пункт может быть изменен исходя из этой ситуации.

По данным СМИ, на 33-летнего футболиста претендуют английский «Манчестер Сити», итальянский «Интер», клубы MLS (футбольной лиги США).

Футболист принял решение об уходе после встречи с тренером Рональдом Куманом и вскоре после поражения «Барселоны» от мюнхенской «Баварии» со счетом 8:2 в четвертьфинале Лиги чемпионов.